"Укрзалізниця" повідомила про початок заміни ескалатора на київському вокзалі

У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві цього тижня почнуть міняти ескалатори. Роботи триватимуть більше двох місяців - з 21 січня до 6 квітня, повідомляється на сайті перевізника.

Роботи буде виконувати компанія ТОВ "Міцуї Україна", яка перемогла на тендері у липні 2021 року. Вартість нового спареного ескалатора - близько 13 млн гривень.

Він зможе перевозити до 11 тисяч пасажирів на добу, тоді як у старого ескалатора цей показник становив 7,3 тис. пасажирів. Крім того, він матиме регулятор швидкості, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів.

Поки мінятимуть ескалатори, на вокзалі буде діяти безкоштовна послуга з доставки багажу портерами, але пасажирам з великими валізами, людям з інвалідністю, людям старшого віку рекомендують користуватися входом з Південного вокзалу, де немає підйому до конкорсу (критий перехід зі спусками до колій), або ліфти до платформ у західному підземному переході (зі сторони метрополітену).

Нинішні ескалатори були встановлені у 2001 році під час реконструкції вокзалу і вичерпали термін своєї експлуатації. Зазвичай вони працюють по 20 годин на день, і за весь час перевезли більше 250 млн людей.

Можливість повної заміни ескалаторів, які постійно ламались, почали обговорювати ще за часів Войцеха Бальчуна у 2017 році, але до тендеру справа дійшла тільки через чотири з половиною роки.