"Укрзалізниця" отримала 457 млн гривень прибутку у 2021 році

АТ "Укрзалізниця" за підсумками 2021 року отримала 457 млн гривень чистого прибутку.

Про це компанія повідомила на своєму сайті у середу, 12 січня, посилаючись на оперативні дані.

У 2020 році компанія отримала 12 млрд гривень збитку.

За словами голови правління "УЗ" Олександра Камишіна, вивести компанію в прибуток дозволила "оперативна щоденна робота з вантажовласниками, яка дала приріст вантажопотоку, а також піднятий тариф на вантажні перевезення, ефективний прозорий розподіл вагонів на аукціонах".

Дохід "Укрзалізниці" у 2021 році збільшився на 15% до 86,6 млрд гривень, у тому числі від вантажних перевезень - на 11,2% до 72,3 млрд гривень, від пасажирських - на 50,7% до 6,23 млрд гривень.

EBITDA компанії, тобто прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань, минулого року зросла на 42,8% до 14,5 млрд грн.

Нагадаємо, що у кінці грудня Кабінет міністрів затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" на 2022 рік, згідно з яким компанія має отримати 1,68 млрд гривень чистого прибутку.