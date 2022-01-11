Галущенко: запаси вугілля ростуть, попри більше споживання електроенергії

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна, незважаючи на збільшення споживання електроенергії, нарощує запаси вугілля на складах ТЕС.

Про це він сказав на брифінгу в вівторок.

За його словами, зараз в Україні спостерігається суттєве збільшення споживання електричної енергії - на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте основне навантаження припадає не на вугільні станції, а на атомні. "Як і в грудні та на початку січня, основне навантаження несе атомна генерація, виробіток збільшився до 55% в енергосистемі", - заявив він.

Він наголосив, що навіть при підвищеному споживанні електрики, яке спостерігається цього року, енергосистема зберігає значний резерв міцності.

"Другий місяць поспіль ми бачимо стале накопичення на складах. Якщо порівняти аналогічну дату грудня, то на складах було 518 тис. тонн, а станом на зараз - 714 тис. тонн. Це забезпечується диверсифікацією джерел постачання у зв'язку з блокадою транзиту Російською Федерацією", - додав він.

За даними "ДТЕК Енерго", 9 січня в Україну зайшло судно класу "Панамакс" з 75,5 тис. тонн американського вугілля. Ще одне судно з 82,5 тис. тонн має пришвартуватися в порту "Южний" 11 січня, а останнє, дев'яте законтрактоване судно має прибути пізніше цього місяця.

Всього компанія замовила для потреб українських ТЕС 618 тис. тонн вугілля.

Державна компанія "Центренерго" отримала морським шляхом близько 300 тис. тонн імпортного енергетичного вугілля. Ще два судна зі 150 тис. тонн вугілля з Австралії мають прибути до кінця січня.

Нагадаємо, минулого тижня Галущенко заявив, що Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану.

Росія почала блокувати транзит енергетичного вугілля в Україну в листопаді 2021 року. Глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус казав, що блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

При цьому Росія погодилась пропустити вугілля на Луганську ТЕС, яка є єдиним виробником електроенергії в області і не має залізничних під'їздів зі сторони контрольованої українською владою території.