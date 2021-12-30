В Україну прибуло четверте судно з вугіллям для "Центренерго"

У середу, 29 грудня, в одеський порт "Южний" зайшло четверте судно з вугіллям для державних теплових електростанцій, які входять до складу ПАТ "Центренерго".

На сайті компанії повідомляється, що панамакс Van Gogh доставив в Україну 88 тисяч тонн енергетичного вугілля колумбійського походження.

Протягом листопада і грудня 2021 року "Центренерго" імпортувала морем близько 300 тис. тонн імпортного енергетичного вугілля в рамках домовленостей з міжнародними трейдерами.

Попереднє, третє судно з 82,5 тис. тонн імпортного вугілля зайшло в Україну 17 грудня.

На січень 2022 року заплановано прибуття ще двох суден з вугіллям з Австралії. Орієнтовні дати заходу в порт 15-17 та 28-29 січня. Загальний обсяг очікуваних партій складає 150 тис. тонн вугілля для потреб генерації "Центренерго".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр енергетики Герман Галущенко недавно заявили, що проблему з вугіллям в Україні вдалося вирішити і його запаси уже збільшуються, незважаючи на те, що Росія заблокувала транзит вугілля з Казахстану.

За оцінкою Міненерго, споживання вугілля в грудні становитиме 1,8 млн тонн, а надходження - 2 млн тонн.

Для економії вугілля держава збільшила виробництво електроенергії на атомних станціях. Зараз вони працюють 14-ма енергоблоками з 15-ти.