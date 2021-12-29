​Держсекретарку МОЗ Солодку, яку вчора перевели в Мінекономіки, повернули назад

Янчука, який заняв її посаду в МОЗ, знову звільнили.

Інну Солодку, яку 28 грудня призначили державною секретаркою Міністерства економіки, знову призначили державним секретарем Міністерства охорони здоров’я.

Відповідне розпорядження № 1740-р від 29 грудня підписав голова уряду Денис Шмигаль.

"Призначити Солодку Інну Василівну державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України з 30 грудня 2021 р. строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1346 з оплатою праці відповідно до законодавства", – йдеться у документі.

Крім того, іншим розпорядженням № 1749-р було звільнено з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України Артема Янчука.

"Звільнити Янчука Артема Олександровича з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України 29 грудня 2021 р. у зв’язку з переходом на іншу роботу", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, його було призначено теж учора.

Тимчасовою в.о. державного секретаря Міністерства економіки України стала Бояркіна Олена.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів призначив Солодку державною секретаркою Міністерства економіки. З грудня 2019 року вона була держсекретаркою МОЗ. Перед тим вона два місяці виконувала обов’язки призначеного при Уляні Супрун державного секретаря Артема Янчука. До того Солодка очолювала юридичний департамент Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я вказувала на те, що Солодка – колишня колега Андрія Пивоварова, голови юридичної служби МОЗ при Раїсі Богатирьовій. Після МОЗ він перейшов у департамент правової роботи Мінагрополітики, у підпорядкуванні якого був Держгеокадастр.

Янчука звільнили з посади держсекретаря МОЗ з порушенням законодавства після того, як він пішов у декретну відпустку. 28 грудня 2021 Кабмін поновив його на посаді.

Докладніше про те, як нова команда МОЗ домагалася звільнення кількох співробітників, які прийшли на роботу в міністерство, коли ним керувала Супрун, читайте в матеріалі LB.ua.