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Україна на рік продовжила спецмито на трубопровідний дизель, вугілля і автогаз з Росії

Обмежувальні заходи діятимуть щонайменше до кінця 2022 року.

Україна на рік продовжила спецмито на трубопровідний дизель, вугілля і автогаз з Росії
Фото: Depositphotos/rparys

Кабінет міністрів вирішив продовжити спеціальне мито на трубопровідний дизель, вугілля і автогаз походженням з Росії.

Відповідну постанову уряд ухвалив в середу, 29 грудня, повідомив депутат Олексій Гончаренко, якій відвідує публічні засідання Кабміну

Для дизельного палива, яке ввозиться трубопровідним транспортом, спеціальне мито становить 4%, для зріджених газів - 3%; для вугілля (крім антрацитового, коксівного, бітумінозного) - 65%.

Вони передбачені постановою №719 від 17 серпня 2020 року, термін дії якої продовжено на 2022 рік.

За оцінкою профільного видання enkorr, продовження спеціального мита автоматично означає, що нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс" не зможе відновити роботу, оскільки при нинішніх цінах на дизель спецмито перевищує 30 доларів за тонну, і це робить поставлений продукт неконкурентоспроможним. 

Нагадаємо, що спеціальне мито ввели у 2019 році у відповідь на недружні дії з боку Російської Федерації, яка ввела санкції щодо України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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