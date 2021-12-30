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Мінінфраструктури анонсувало масштабне оновлення парку вантажних вагонів вже з 2022 року

Старі вантажні вагони будуть поетапно виводити з експлуатації протягом 2022-2031 років

Мінінфраструктури анонсувало масштабне оновлення парку вантажних вагонів вже з 2022 року

У 2022 році почнеться масштабна програма оновлення парку вантажних вагонів на Укрзалізниці. Відповідний наказ зареєстровано в Мін'юсті, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

«Мета програми — оновлення вантажного парку завдяки будівництву 51,3 тис. нових вагонів. Йдеться про 36,7 тис. піввагонів та 14,6 тис. зерновозів. Саме ці види рухомого складу становлять близько 65% у загальному вантажному парку», - уточнили в міністерстві.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, зношені вагони вже давно є великою проблемою для залізниці. Їх доводиться постійно ремонтувати, що знижує ефективність та безпечність перевезень і напряму впливає на витрати.

Згідно з планом, укладеним в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», щорічно вироблятиметься від 2 до 10 тис. вантажних вагонів.

«Нам важливо, щоб складовою програми став не лише державний, але й приватний капітал. Саме для цього спільно з Мінекономіки ми напрацьовуємо механізм запуску програми державного лізингу для стимулювання в Україні вагонобудівництва», - додав Кубраков.

Старі вантажні вагони будуть поетапно виводити з експлуатації протягом 2022-2031 років, зменшивши їхні граничні строки експлуатації.

«Наприклад для піввагонів строк експлуатації буде зменшуватися з 44 років у 2022 році до 22 років у 2031 році, для зерновозів з 45 років у 2022 році до 30 років у 2031 році. Рішення сприятиме розвитку промисловості, збільшенню кількості робочих місць, стимулюванню суміжних галузей (металургії) та додатковим бюджетним надходженням», - підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, у листопаді цього року президент Володимир Зеленський оголосив про початок «Великого будівництва» на залізниці. Зокрема, планують закупити вантажні та пасажирські вагони, електрифікувати ділянки та відкривати нові маршрути.

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