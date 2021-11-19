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Наказ про списання зношених вагонів буде підписано найближчим часом, - Кубраков

Глава Мінінфраструктури передбачає можливі спроби окремих великих компаній-вантажоперевізників зірвати набрання чинності цього рішення.

Наказ про списання зношених вагонів буде підписано найближчим часом, - Кубраков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Наказ Міністерства інфраструктури про порядок списання вантажних залізничних вагонів з перевищеним терміном нормативної експлуатації буде підписано до кінця листопада. Про це у п'ятницю, 19 листопада, заявив голова відомства Олександр Кубраков, виступаючи на міжнародному економічному форумі DEF-2021 у Дніпрі.

"Я можу заспокоїти, що наказ буде підписано максимум тиждень-два… я думаю, що не буде проблем із цим питанням", - сказав міністр.

За його словами, можливі спроби окремих великих компаній-вантажоперевізників зірвати набрання чинності за допомогою судових позовів – не увінчаються успіхом.

"Навіть якщо якісь окремі гравці ринку захочуть його зупинити через якісь там судові позови – я не думаю, що це проблема. Є механізм протидії цьому. Але я таки налаштований (оптимістично) і розумію, що більшість гравців ринку мають бути адекватними", - наголосив Кубраков.

Він також наголосив на необхідності оновлення вагонного парку та неприпустимості подальшого використання у перевезеннях зношених вагонів.

Глава Мінінфраструктури нагадав, що сусідні країни раніше вже ухвалили рішення про виведення з експлуатації зношених вантажних вагонів – після чого ці списані вагони дешево скупили і привезли в Україну окремі великі компанії-вантажоперевізники.

"Всі країни навколо нас це зробили, у кого потужні залізниці. Скрізь майже новий рухомий склад і виключно ми, українські залізниці - отримали весь цей металобрухт до себе, дозволили це зробити раніше, завезти сюди увесь цей мотлох. А зараз він їздить по наших залізницях і знищує нашу інфраструктуру", - наголосив міністр.

Він висловив сподівання, що вантажоперевізники та вагонобудівники підпишуть спільний меморандум із Мінінфраструктури щодо оновлення вагонного парку в країні.

"Ми не будемо нікого фізично змушувати його підписувати. Але я вважаю, що нормальний адекватний бізнес, виробники, учасники ринку - вони повинні взяти участь і підписати цей меморандум. За кілька років ми побачимо тисячі і тисячі нових вантажних вагонів, напіввагонів на наших залізницях", - резюмував Кубраков.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури спільно з УЗ планує запустити програму поступового обмеження терміну експлуатації вагонів та будівництва нових вагонів замість списаних. З цією метою Мінінфраструктури розробило та опублікувало проєкт наказу про порядок списання зношених вагонів. За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, програма поступової заміни зношених вагонів на нові реанімує вагонобудування, одну з найважливіших галузей української промисловості.

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