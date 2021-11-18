У Раді заявили про намір зберегти мораторій на експорт лісу-кругляку

Верховна Рада має намір зберегти мораторій на експорт лісу-кругляку.

Про це з трибуни парламенту в четвер, 18 листопада, заявив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Вчора на своєму засіданні Комітет з питань економічного розвитку проголосував фінальну редакцію тексту [законопроєкту №4197-д про ринок деревини] до першого читання, згідно з якою абзац про зняття мораторію вилучається з тексту законопроєкту. Це чиста математика, колега. З 2016 року, відколи діє мораторій на експорт лісу-кругляку, у нас індекс капітальних інвестицій в деревообробку зріс на 88%. Це безумовний позитив для нашої економіки", - заявив Наталуха.

Він також аргументував рішення зберегти мораторій кліматичною угодою COP26, що має на меті зупинити процес скорочення лісового покрову на планеті до 2030 року.

"Україна не має морального права після цього ставити під ризик власні ліси, власні Карпати, власні ресурси, за рахунок яких ми дихаємо. Цей закон направлений на цивілізоване врегулювання ринку деревини, але залишає мораторій в дії", - заявив депутат.

Нагадаємо, що у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку). На країни ЄС припадало 70% експорту лісу з України. Тому в 2019 році ЄС ініціював процедуру вирішення спору навколо мораторію шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи

Наприкінці 2020 року вона постановила, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але має відкоригувати свою заборону від 2015 року. В Єврокомісії тоді заявили, що Україна повинна незабаром скасувати ухвалений у 2015 році мораторій.

Торговий представник України Тарас Качка на це заявив, що рішення арбітражу не означає необхідність заборони експорту кругляку. На думку Мінекономіки, арбітри рекомендували Україні прийняти комплексне рішення, а не просте скасування заборони на експорт. Його наріжним елементом стане створення внутрішнього ринку деревини з цивілізованими правилами.

Заборона на експорт необроблених лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) чинна в Україні з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року строком на 10 років.

Євросоюз наполягає, що таке рішення суперечить ст. 35 Угоди про асоціацію ("Обмеження експорту або імпорту"), згідно з якою жодна зі сторін не повинна вводити або зберігати чинною будь-які заборони, обмеження або заходи еквівалентної дії на імпорт будь-якого товару іншої сторони або експорт будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони.