НКРЕКП оштрафувала компанію Ахметова, яка володіє ТЕС на сході України

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 17 листопада оштрафувала ТОВ "ДТЕК Східенерго" за порушення вимог законодавства на ринку електроенергії та виробництва теплової енергії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За результатами позапланової виїзної перевірки, що охоплювала останні п'ять років діяльності компанії, було встановлено низку порушень:

компанія не забезпечила наявність гарантованих запасів вугілля на Луганській та Курахівській ТЕС;

порушила вимоги, які зобов'язують продавати не менше 10% електроенергії на ринку "на добу наперед";

не дотрималось обов’язку ліцензіата здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії;

допустило інші порушення, пов’язані з обліком теплової енергії, недотриманням строків подання до НКРЕКП відповідних документів та інформації, недотриманням структури витрат тощо.

"НКРЕКП винесла рішення застосувати до ТОВ «ДТЕК Східенерго» максимальні штрафні санкції за порушення щодо виробництва електроенергії та за порушення з виробництва теплової енергії", - заявила НКРЕКП.

В матеріалах до засідання повідомляється, що штраф за порушенні ліцензійних умов з виробництва електроенергії становить 1,7 млн гривень, з виробництва теплової енергії - 34 тис. гривень.

Нагадаємо, що до складу "ДТЕК Східенерго" входять Курахівська ТЕС в Донецькій області та Луганська ТЕС у Луганській області. Ще одна ТЕС знаходиться в окупованому Харцизьку, компанія втратила контроль над нею в 2017 році.

"ДТЕК" входить до складу холдингу SCM, акціонером якого є Рінат Ахметов.

На "ДТЕК Східенерго" та інших генеруючих компаніях Ахметова ще мають відбутися невиїзні перевірки, призначені на засіданні 5 листопада.