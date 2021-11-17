Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу в Києві

Американська компанія Uber припиняє роботу в Києві сервісу UberShuttle - колективних поїздок за маршрутами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle у Києві ми прийняли нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада. Ми щиро дякуємо користувачам та партнерам, що були з нами впродовж цього часу", - йдеться у повідомленні.

Тим часом інші сервіси компанії, як-от UberX та Uber Comfort, продовжать працювати у Києві.

Невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, буде повернутий на картку, з якої була здійснена купівля.

Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні.

Компанія Uber запустила в Києві пілотний сервіс Uber Shuttle у травні 2019 року. Замовлення поїздки на Shuttle здійснювалися через стандартний додаток Uber. Він шукав інших пасажирів, які слідують у тому ж напрямку, щоб кожен міг дістатися до пункту призначення з меншою кількістю зупинок.