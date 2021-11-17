Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Німецький регулятор призупинив сертифікацію "Північного потоку - 2"
Німецький регулятор призупинив сертифікацію "Північного потоку - 2"
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
ГоловнаЕкономікаБізнес

Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу в Києві

Інші сервіси компанії, як-от UberX та Uber Comfort, продовжать працювати у Києві.

Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу в Києві
Фото: Uber

Американська компанія Uber припиняє роботу в Києві сервісу UberShuttle - колективних поїздок за маршрутами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle у Києві ми прийняли нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада. Ми щиро дякуємо користувачам та партнерам, що були з нами впродовж цього часу", - йдеться у повідомленні.

Тим часом інші сервіси компанії, як-от UberX та Uber Comfort, продовжать працювати у Києві.

Невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, буде повернутий на картку, з якої була здійснена купівля. 

Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні.

Компанія Uber запустила в Києві пілотний сервіс Uber Shuttle у травні 2019 року. Замовлення поїздки на Shuttle здійснювалися через стандартний додаток Uber. Він шукав інших пасажирів, які слідують у тому ж напрямку, щоб кожен міг дістатися до пункту призначення з меншою кількістю зупинок.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також