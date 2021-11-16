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Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова

Це вугілля допоможе станціям ДТЕК та державній Центренерго підтримати роботу української енергосистеми.

Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Фото: port-yuzhny.com.ua

Сім кораблів класу Панамакс з вугіллям для проходження зимового періоду, про прибуття яких у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, зафрахтувала компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії (ДТЕК - ред.) щодо підготовки до опалювального сезону та забезпечення вугіллям у складних умовах", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі компанії нагадали, що у своєму відеозверненні Зеленський згадав про 7 кораблів Panamax, "які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом". Це вугілля повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця цього року, цитує пресслужба компанії слова Зеленського. 

В компанії зазначили, що імпортером цього вугілля виступила ДТЕК. 

"Воно (вугілля - ред.) допоможе станціям ДТЕК та державній Центренерго підтримати роботу української енергосистеми", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у листопаді в Міненерго заявили, що запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній України опустилися нижче 0,5 млн тонн за гарантованої норми 760 тис. тонн. За місяць запаси на складах ТЕС скоротились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Про складну ситуацію з опаленням та електроенергією повідомляли мери окремих українських міст. Так, мер Києва Віталій Кличко вважає високою ймовірність віялових відключень в столиці цієї зими.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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