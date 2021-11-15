"Укрпошта" купує банк за 260 млн гривень, - ЗМІ

АТ "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку АТ "Альпарі банк". Ціна угоди – 260 млн гривень.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерела у Кабміні та "Укрпошті".

Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк. Наразі "Укрпошта" готує для цього пакет документів.

Купівля банку – частина стратегії "Укрпошти". Ще в 2016 році, одразу після призначення, генеральний директор Ігор Смілянський заявив про наміри розвитку e-commerce та фінансових послуг через поштовий банк. Він наголошував, що приблизно 12-14 млн українців живуть у селах чи містах, де немає банківських відділень. У таких самих містах знаходиться більшість відділень Укрпошти.

"Банківські послуги у відділеннях "Укрпошти" дали б їй додаткову ліквідність за рахунок депозитів", - прокоментував ексзаступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ та експерт Case Ukraine Євген Дубогриз.

"Аргумент такий: є багато людей, які не мають доступу до банків, але мають заощадження і можуть їх зберігати в банках, якби мали доступ до банку. Якби на базі відділень Укрпошти зробити ще й банківське відділення, то пенсіонери, сільські мешканці могли б свої приносити заощадження", – пояснив він.

Банківські послуги дозволять вдвічі збільшити дохід Укрпошти до 2025 року, розраховували в самій держкомпанії (до 16 млрд грн).

Нагадаємо, Національний банк неодноразово виступав проти створення поштового банку. Проте всупереч позиції НБУ Верховна Рада у травні 2020 року прийняла в першому читанні законопроєкт, який дозволяє "Укрпошті" надавати банківські послуги.

Законопроєкт №2788-д передбачає, що національний оператор поштового зв'язку отримає право надавати послуги з відкриття та обслуговування поштових рахунків і окремі фінансові послуги в порядку, встановленому Національним банком України. Вклади на поштових рахунках будуть гарантуватися так само, як і на банківських рахунках.

Поштові рахунки зможуть використовуватися для зарахування пенсій, заробітної плати, соцдопомоги від держави, доходу від торгівлі. Також "Укрпошта" зможе проводити розрахункові банківські операції, обмінювати валюту, випускати платіжні карти.

17 травня 2021 "Укрпошта" оголосила про намір купити банк.