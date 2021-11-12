"Електронмаш" продали за 970 мільйонів гривень

Стартова ціна складала 66 мільйонів гривень і під час торгів зросла у 14,5 разів.

Колишній радянський IT-гігант "Електронмаш", розташований на Кільцевій дорозі біля ТРЦ "Променада Парк", продали за 970 мільйонів гривень.

Про це свідчать результати аукціону, передає кореспондент LB.ua.

Усього в аукціоні взяли участь 22 компанії, а торги тривали понад три години. Стартова ціна складала 66 мільйонів гривень і зросла у 14,5 разів.

Переможцем торгів стала компанія "ТОВ "Лортен груп", яка запропонувала лише на одну гривню більше, ніж ТОВ "Стрім Капітал". За даними YouControl, "Лортен груп" зареєстрована в Києві 2018 року і має статутний капітал у розмірі 100 гривень.

Новий власник отримає 37 одиниць нерухомого майна, три земельні ділянки та загалом 100 тисяч квадратних метрів нерухомості. Протягом 30 днів інвестор повинен заплатити визначені кошти, щоб завершити процедуру купівлі-продажу.

За інвестиційним договором, новий власник повинен сплатити 19 боргів і пів року не звільняти 139 працівників підприємства. Власником "Лортен груп" є Олег Піченевський, він родом з Нікополя Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 19 жовтня Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш".

Кілька років тому державі довелося силою повертати "Електронмаш", який багато років перебував під контролем колишнього директора Віктора Мови. Зараз керівником підприємства є Олександр Плотніков.

Держпідприємство "Електронмаш" було створено за часів СРСР на базі заводу електронних обчислювальних машин. Воно спеціалізувалося на постачанні комплектуючих і готової обчислювальної техніки та електронної продукції. Тут, зокрема, випускали персональні комп'ютери "Пошук" і "Нивка".

Підприємство також випускало прилади живлення бортових електромереж міського транспорту: тролейбусів, трамваїв, вагонів метрополітену та пасажирських вагонів залізниці, а також побутові лічильники газу, контрольно-касові апарати для підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, електронне обладнання для управління вітровими електричними установками.