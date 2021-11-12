Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
ГоловнаЕкономікаФінанси

Росіяни Фрідман і Хан хотіли купити monobank за $1 млрд

Потенційні покупці не змогли домовитися з нинішніми власниками.

Росіяни Фрідман і Хан хотіли купити monobank за $1 млрд
Фото: monobank.ua

Міжнародний консорціум на чолі з LetterOne росіян Михайла Фрідмана і Германа Хана хотів купити monobank за 1 млрд доларів, проте не зміг домовитися з нинішніми власниками.

Про це повідомив український Forbes.

"Були інтенсивні переговори. Наша сторона ще не готова до транзакції. Це був інтерес, який призвів до наших роздумів. Але наша готовність була недостатньою", - сказав Сергій Попенко, голова наглядової ради Універсал Банку, на базі якого працює monobank.

Співвласники monobank поки що не отримували нових від потенційних покупців. Один із співзасновників monobank Олег Гороховський, заявив, що один із подальших сценаріїв розвитку бізнесу передбачає вихід monobank на біржу через SPAC чи IPO у горизонті трьох років.

Нагадаємо, що monobank було створено колишніми топменеджерами ПриватБанку, яких звільнили після його націоналізації у 2016 році. Він працює на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка, має уже майже 4,5 млн клієнтів та другий за розміром ритейловий портфель після ПриватБанку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також