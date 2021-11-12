Росіяни Фрідман і Хан хотіли купити monobank за $1 млрд

Міжнародний консорціум на чолі з LetterOne росіян Михайла Фрідмана і Германа Хана хотів купити monobank за 1 млрд доларів, проте не зміг домовитися з нинішніми власниками.

Про це повідомив український Forbes.

"Були інтенсивні переговори. Наша сторона ще не готова до транзакції. Це був інтерес, який призвів до наших роздумів. Але наша готовність була недостатньою", - сказав Сергій Попенко, голова наглядової ради Універсал Банку, на базі якого працює monobank.

Співвласники monobank поки що не отримували нових від потенційних покупців. Один із співзасновників monobank Олег Гороховський, заявив, що один із подальших сценаріїв розвитку бізнесу передбачає вихід monobank на біржу через SPAC чи IPO у горизонті трьох років.

Нагадаємо, що monobank було створено колишніми топменеджерами ПриватБанку, яких звільнили після його націоналізації у 2016 році. Він працює на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка, має уже майже 4,5 млн клієнтів та другий за розміром ритейловий портфель після ПриватБанку.