"Кредит Януковича": Україна виклала свою позицію в суді Великобританії

Україна скористалась можливістю ще раз представити свою правову позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією.

Верховний Суд Сполученого Королівства заслухав останні пояснення України на підтримку позиції України про те, що єврооблігації на суму 3 млрд доларів США було випущено у 2013 році внаслідок примусу з боку Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів.

"Під час слухання, яке сьогодні відбулося у Верховному Суді Сполученого Королівства, Україна скористалась можливістю ще раз представити свою правову позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією у зв’язку з єврооблігаціями на суму 3 млрд доларів США", - йдеться у заяві.

Зазначається, що єврооблігації було випущено у грудні 2013 року у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, однак 100% яких було викуплено Російською Федерацію, що свідчить про "надзвичайну винятковість ситуації".

Україна послідовно стверджувала, що внаслідок погроз, які луналі з боку Росії до випуску єврооблігацій, та актів як економічної, так і військової агресії з боку Росії, Україну було позбавлено права вибору. Внаслідок примусу, вчиненого Росією, Україна зрештою уклала угоди щодо випуску єврооблігацій.

"Відповідно, позиція України полягає у тому, що або випуск облігацій має бути визнаний судом недійсним з огляду на те, що його було здійснено внаслідок примусу, з дослідженням дій Росії у судовому порядку за повною процедурою у відкритому судовому розгляді, або справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України", - сказано в документі.

Саме таку позицію заявив англійський апеляційний суд у своєму рішенні у вересні 2018 року, нагадали автори документа.

Очікується, що після завершення слухання сьогодні Верховний Суд Сполученого Королівства завершить роботу над підготовкою рішення та перейде до його винесення, додали у Мінфіні.

Нагадаємо, що борг України перед Росією виник в кінці 2013 року.

29 листопада 2013 року відбувся саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі, на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу.

Янукович вирішив не підписувати цей договір, а через тиждень домовився із Володимиром Путіним про кредит на 15 млрд доларів під 5% річних. У зв'язку з Євромайданом Україна взяла лише 3 млрд доларів - під них було випущено єврооблігації, які викупила Росія.

В грудні 2015 року Україна допустила дефолт за цими євробондами. Росії пропонували реструктуризувати борг на умовах, з якими погодилися комерційні кредитори України. Росія відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

У лютому 2016 році Мінфін РФ подав до високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями.

З тих пір доля "боргу Януковича" знаходиться в підвішеному стані.