"Кредит Януковича": Україна виклала свою позицію в суді Великобританії

Верховний Суд Сполученого Королівства заслухав останні пояснення України на підтримку позиції України про те, що єврооблігації на суму 3 млрд доларів США було випущено у 2013 році внаслідок примусу з боку Росії.
Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів.
"Під час слухання, яке сьогодні відбулося у Верховному Суді Сполученого Королівства, Україна скористалась можливістю ще раз представити свою правову позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією у зв’язку з єврооблігаціями на суму 3 млрд доларів США", - йдеться у заяві.
Зазначається, що єврооблігації було випущено у грудні 2013 року у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, однак 100% яких було викуплено Російською Федерацію, що свідчить про "надзвичайну винятковість ситуації".
Україна послідовно стверджувала, що внаслідок погроз, які луналі з боку Росії до випуску єврооблігацій, та актів як економічної, так і військової агресії з боку Росії, Україну було позбавлено права вибору. Внаслідок примусу, вчиненого Росією, Україна зрештою уклала угоди щодо випуску єврооблігацій.
"Відповідно, позиція України полягає у тому, що або випуск облігацій має бути визнаний судом недійсним з огляду на те, що його було здійснено внаслідок примусу, з дослідженням дій Росії у судовому порядку за повною процедурою у відкритому судовому розгляді, або справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України", - сказано в документі.
Саме таку позицію заявив англійський апеляційний суд у своєму рішенні у вересні 2018 року, нагадали автори документа.
Очікується, що після завершення слухання сьогодні Верховний Суд Сполученого Королівства завершить роботу над підготовкою рішення та перейде до його винесення, додали у Мінфіні.
Нагадаємо, що борг України перед Росією виник в кінці 2013 року.
29 листопада 2013 року відбувся саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі, на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу.
Янукович вирішив не підписувати цей договір, а через тиждень домовився із Володимиром Путіним про кредит на 15 млрд доларів під 5% річних. У зв'язку з Євромайданом Україна взяла лише 3 млрд доларів - під них було випущено єврооблігації, які викупила Росія.
В грудні 2015 року Україна допустила дефолт за цими євробондами. Росії пропонували реструктуризувати борг на умовах, з якими погодилися комерційні кредитори України. Росія відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.
У лютому 2016 році Мінфін РФ подав до високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями.
З тих пір доля "боргу Януковича" знаходиться в підвішеному стані.