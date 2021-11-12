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У Тячеві на Закарпатті почали модернізацію водогону: у місті гостра проблема з питною водою

Роботи завершать за рік.

У Тячеві Закарпатської області капітально відремонтують міську систему водопостачання за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Роботи вже розпочали і завершать за рік, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

«У місті Тячів є гостра проблема забезпечення місцевих жителів питною водою. Заради її вирішення тут розпочали реалізовувати проєкт реконструкції водозабору та споруд очищення води з р. Тиса для питних та господарсько-побутових потреб», - розповів Білецький.

Наразі в Тячеві проживає 9 тисяч мешканців, з яких майже 30% - у багатоквартирних будинках. Система водопостачання, збудована у 70-х роках минулого століття, вже не справляється з навантаженням і за весь час жодного разу капітально не ремонтувалася.

«Проєкт передбачає реконструкцію існуючих водопровідних мереж міста, у тому числі влаштування мокрих колодязів у місцях зміни рельєфу для спорожнення мережі під час ремонтів, улаштування металевих футлярів в місцях перетину з автомобільною дорогою, існуючими комунікаціями, а також благоустрій території біля водогону», - каже Білецький.

Модернізація дозволить не лише забезпечити водою більше половини мешканців міста, а також покращить її якість, зменшить втрати питної води при транспортуванні з 40-60% до 3%, знизить рівень збитковості комунального підприємства.

Загальна вартість проєкту становить 53 млн гривень. Оновлений водопровід планують запустити вже в листопаді наступного року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголошував, що стан інфраструктури відображає ставлення держави до людей. За програмою «Велике будівництво» цьогоріч не лише відновлять 6 500 км доріг, а й відкриють сотні шкіл, дитячих садочків, приймальних відділень лікарень, сільських амбулаторій тощо.

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