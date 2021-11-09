У Жовкві на Львівщині стартувало будівництво розв'язки, яка збільшить пропускну здатність двох трас

Нова розв'язка матиме діаметр 24 метри, рух нею буде організовано за принципом «кільцевого руху».

У Жовкві Львівської області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалися роботи з будівництва кільцевої розв'язки, яка збільшить пропускну здатність доріг М-09 та Р-15 та одночасно підвищить безпеку руху на їхньому перетині.

Про початок будівництва повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Необхідність будівництва кільцевої розв'язки обумовлена транспортним потоком, що збільшився на дорогах М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська та Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Незважаючи на те, що на їхньому перетині головною дорогою є міжнародна траса Тернопіль – Львів – Рава-Руська, останніми роками зросла також інтенсивність руху і у бік Червонограда, і у бік Рави-Руської, а також у зворотних напрямках.

Нова розв'язка матиме діаметр 24 метри, рух нею буде організовано за принципом «кільцевого руху», що значною мірою розвантажить перехрестя та зведе до мінімуму виникнення аварійно небезпечних ситуацій.

Дорожники вже почали фрезерувати зношене покриття на підходах до майбутньої розв'язки.