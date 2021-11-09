Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Зниклого заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Орбан. Підміна Путіна
Орбан. Підміна Путіна
У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)
У Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими (оновлено)
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
Головою партії "Слуга народу" збираються призначити Олену Шуляк
ГоловнаЕкономікаДержава

У Жовкві на Львівщині стартувало будівництво розв'язки, яка збільшить пропускну здатність двох трас

Нова розв'язка матиме діаметр 24 метри, рух нею буде організовано за принципом «кільцевого руху».

У Жовкві на Львівщині стартувало будівництво розв'язки, яка збільшить пропускну здатність двох трас

У Жовкві Львівської області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалися роботи з будівництва кільцевої розв'язки, яка збільшить пропускну здатність доріг М-09 та Р-15 та одночасно підвищить безпеку руху на їхньому перетині.

Про початок будівництва повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Необхідність будівництва кільцевої розв'язки обумовлена транспортним потоком, що збільшився на дорогах М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська та Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Незважаючи на те, що на їхньому перетині головною дорогою є міжнародна траса Тернопіль – Львів – Рава-Руська, останніми роками зросла також інтенсивність руху і у бік Червонограда, і у бік Рави-Руської, а також у зворотних напрямках.

Нова розв'язка матиме діаметр 24 метри, рух нею буде організовано за принципом «кільцевого руху», що значною мірою розвантажить перехрестя та зведе до мінімуму виникнення аварійно небезпечних ситуацій.

Дорожники вже почали фрезерувати зношене покриття на підходах до майбутньої розв'язки.

Нагадаємо, в межах «Великого будівництва» Володимира Зеленського у 2021 році планується побудувати та відновити 6500 км доріг державного та місцевого значення

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також