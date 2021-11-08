Коболєв: Транзит газу через Україну – перепона військовій агресії Росії

Ексголова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв вважає високою ймовірність того, що Євросоюз "піддасться на шантаж Росії" і виключить російський газогін "Північний потік-2" з Третього енергопакету.

Про це він повідомив у інтервʼю LB.ua.

Головна загроза від цього – можливість зростання військових ризиків з боку Росії.

"Транзит – важливий фактор і перепона військовій агресії. Це очевидно для багатьох, і це факт. А другий важливий момент – це потенційна втрата доходів від транзиту. Хотів би нагадати, що коли контракт підписували у 2019 році, мова йшла про те, що росіяни будуть планувати більше об’ємів (до зазначених у контракті обсягів транзиту. – LB.ua). Однак вони цього не роблять. І я впевнений, що з появою «Північного потоку-2» вони просто припинять користуватися нашим транзитом", – зазначив Коболєв.

У 2017 році Єврокомісія офіційно затвердила пропозицію поширити правила Третього енергопакета на газопровід "Північний потік-2". Європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу.

У серпні 2021 Вищий господарський суд Дюссельдорфу відхилив скаргу "ПП2" і затвердив, що на газопровід мають поширюватися норми Євросоюзу.

Енергопакет спрямований на лібералізацію ринку електроенергії та газу в Євросоюзі. За допомогою цього документа ЄС сподівається обмежити для компаній-експортерів палива право володіння і управління трубопроводами.