Експорт газу з України у жовтні втричі перевищив імпорт

Обсяг транспортування природного газу з Євросоюзу до України у жовтні склав 154,7 млн куб. м. Натомість експорт разом з реекспортом газу з України до країн Європи зріс на 81%, порівняно з вереснем, і склав 479,3 млн куб. м.

Однак за підсумками 10 місяців імпорт газу з ЄС в Україну перевищує експорт, інформує пресслужба "Оператора ГТС України".

Так, імпорт газу в жовтні порівняно з попереднім місяцем зменшився на 77%, або на 510 млн куб. м. Після зупинки фізичного транзиту газу до Угорщини імпорт з цієї країни до України скоротився в 16 разів, проте не зупинився повністю завдяки віртуальному реверсу. У жовтні з Угорщини імпортували 37 млн куб. м газу.

Натомість лідером у поставках газу до України стала Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту склала майже 75% (115,9 млн куб. м). Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн куб. м.

Експорт та реекспорт газу у жовтні зросли на 81%, порівняно з вереснем, через збільшення поставок газу до Словаччини, і склали 479,3 млн куб. м. Відповідно замовники експортували до Угорщини 223 млн куб. м, до Словаччини - 191,7 млн куб. м, до Польщі - 53,3 млн.

Також у жовтні Молдова вперше за багато років замовила не лише російський газ, а й скористалась послугами альтернативних постачальників. З України до Молдови 11,2 млн куб. м газу експортували п’ять постачальників.

За 10 місяців Україна імпортувала 2,535 млрд куб. м газу, експорт та реекспорт склав 1,629 млрд куб. м.

"Баланс імпорту-експорту газу залишається позитивним. Однак варто зазначити, що у вересні-жовтні відбір з митного складу перевищує торішні показники, особливо в угорському напрямку. З вересня ми спостерігаємо, як на тлі газової кризи в Європі трейдери нарощують реекспорт газу з України, який закачали у сховища в 2020 році", – зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадаємо, з 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу в Угорщину територією України.

З 1 листопада "Газпром" зменшив транзит газу територією України на третину - до 57 млн кубометрів на добу.

Оскільки потужності ГТС України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) обсягом 24,6 млн куб. м на добу, вони будуть оплачені замовником незалежно від наявних фізичних обсягів транзиту.