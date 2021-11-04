На подібний автобус є великий попит в Україні та Польщі.

Підприємство готове вивести на вулиці українських міст дві сучасні та конкурентні моделі. Перша – це низько підлоговий автобус, з робочою назвою А-18. Довжина транспорту - 12 метрів, що гарантує велику пасажиромісткість. На подібний автобус є великий попит в Україні та Польщі, тож, тривають активні переговори про експортне постачання. Зокрема, йдеться про активну співпрацю із муніципалітетами великих міст. Про це йдеться у матеріалі Бізнес Цензор "Як ЗАЗ почав виробляти автобуси".

Друга новинка – це трохи коротший автобус ЗАЗ А09, розроблений на базі шасі Mercedes-Benz, сертифікацію якого в Україні вже проведено. Його довжина – понад 9 метрів. І він стане в нагоді там, де довший 12 метровий автобус експлуатувати недоречно. Модель А09 самостійно спроектували інженери ЗАЗ за рекомендаціями компанії Mercedes-Benz. Автобус має сподобатись водіям та пасажирам своєю надійністю - бо двигун, коробка передач та задня підвіска також від Mercedes-Benz. Серійне виробництво цієї моделі має розпочатися з 2022 року.

Голова правління ЗАЗ Микола Євдокименко повідомив, що ЗАЗ також освоїв виробництво автобусів А08 малого класу у трьох комплектаціях – в Україні вже реалізовано понад 50 шкільних А08. Ще підприємство виробляє цікавий низько підлоговий автобус А10 з несучим кузовом.За словами Євдокименко, така увага до виробництва автобусів пов’язана з постійним попитом - річний ринок автобусів в Україні складає близько 1000 – 1200 штук.

"Основною перевагою автобусів ЗАЗ є збалансованість технічних показників та вартості. Автобуси мають малі витрати палива, великий ресурс агрегатів, хорошу ремонтопридатність та захист від корозії за невисокої вартості", - вважає Євдокименко.

На підприємстві стверджують, що міські моделі автобусів ЗАЗ відповідають сучасним вимогам: є майданчик, що відкидається, для посадки-висадки людей з обмеженими фізичними можливостями, є сигнальні кнопки для забезпечення безпеки.

Частину своєї продукції ЗАЗ постачає до Польщі. 2020 року ЗАЗ отримав сертифікат Євро-6, який дозволяє експортувати автобуси до країн Євросоюзу.