"Укрзалізниця" з грудня підвищить працівникам зарплату на 10%

"Укрзалізниця" з 1 грудня 2021 року піднімає тарифні ставки та посадові оклади залізничників на 10%.

Про це повідомляє пресслужба УЗ із посиланням на голову правління Олександра Камишіна.

"Позитивні операційні та фінансові результати останніх місяців дають нам змогу підняти заробітну плату для залізничників. Наша головна мета – повернути Укрзалізниці репутацію стабільного роботодавця і дати залізничникам гідні умови праці та високий рівень доходу", - зазначив він.

Попереднє підвищення заробітних плат залізничників відбулось в червні.

Нагадаємо, про підвищення зарплат працівникам "УЗ" з окладами менш 30 тисяч гривень на 10% з 1 червня 2021 року керівництво УЗ домовилося з профспілками ще 30 березня цього року.

На початку року зарплата голови правління УЗ складала 625 тис. грн.