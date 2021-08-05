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Українські залізничники отримали підвищену зарплату за липень - в.о. голови "УЗ" Юрик

Це підвищення стосувалося усіх працівників, які мають оклад менше ніж 30 тис. гривень.

Українські залізничники отримали підвищену зарплату за липень - в.о. голови "УЗ" Юрик
Іван Юрик

Працівники "Укрзалізниці" отримали підвищену на 10% зарплату за липень. Про це повідомив  в.о. голови правління "УЗ" Іван Юрик.

"Як і обіцяли, виплатили залізничникам за липень збільшену на 10% заробітну плату. Це підвищення стосувалося усіх працівників, які мають оклад менше ніж 30 тис. грн. Це показник поступового економічного росту та фінансового оздоровлення Укрзалізниці", - написав Юрик у фейсбуці.

Перераховані виплати за червень залізничники, за інформацією Юрика, отримають при нарахуванні зарплати за серпень.

"Докладемо максимальних зусиль, щоб це підвищення розміру винагороди для залізничників стало першим кроком до повернення залізничної галузі у топові позиції за рівнем заробітних плат серед галузей економіки",- зазначив в.о. правління УЗ.

Про підвищення зарплат працівникам "Укрзалізниці" з окладами менш 30 тисяч гривень на 10% з 1 червня 2021 року у разі стабілізації фінансово-економічної ситуації керівництво УЗ домовилося з профспілками 30 березня цього року.

Нагадаємо, раніше Іван Юрик повідомив, що УЗ розпочала продаж непрофільних активів. Перші 22 об’єкти були виставлені на аукціони в системі Prozorro.Продажі.

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