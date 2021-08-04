РНБО доручила Кабміну покласти обов’язки голови Укрзалізниці на міністра інфраструктури

РНБО, зокрема, вимагає від "Укрзалізниці" привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення; забезпечити безперебійне постачання електроенергії, тощо.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу Мініфраструктури.

РНБО, зокрема, вимагає від "Укрзалізниці": привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення; забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ; впровадити програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів; забезпечити збільшення транзиту та розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах; запровадити швидкісний рух.

Нагадаємо, на засіданні уряду 30 липня РНБО доручила Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" та в разі потреби вжити кардинальні, в тому числі кадрові рішення.

Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання заявив, що у роботі перевізника спостерігаються “досить небезпечні з точки зору національної безпеки процеси” в фінансово-господарській діяльності, які загрожують сталому функціонуванню компанії.