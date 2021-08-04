Чаус до суду перебуватиме у ізоляторі СБУ, - адвокат

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус перебуває у ізоляторі тимчасового тримання СБУ. Там його триматимуть до проведення судового засідання, яке призначене на завтра.

Про це повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вимагало передати йому Чауса і навіть влаштувало погоню за кортежем СБУ, який перевозив колишнього суддю до Києва. Сьогодні НАБУ затримало Миколу Чауса під час його візиту до лікарні "Феофанія".

На думку адвоката, затримання відбулося за погодженням з представниками СБУ.

"Дійсно Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них. Зараз Миколу Чауса відвезли в ізолятор тимчасового утримання СБУ", - сказав Кравець в оприлюдненому відеоролику в телеграм-каналі в ніч на середу.

За його словами, Чауса доставлять до суду в середу. Він підкреслив, що вони будуть продовжувати готуватися до засідання і намагатися довести невинність Чауса.

Нагадаємо, що колишній суддя з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня Чаус зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

30 липня Чаус несподівано знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. Відтоді його місцеперебування не повідомлялось.

За словами адвоката Ростислава Кравця, екссуддя не є поки що затриманим і має статус підозрюваного у справі НАБУ про хабарництво та статус постраждалого у справі СБУ про викрадення.

Клопотання про обрання запобіжного заходу для Чауса Вищий антикорупційний суд розглядатиме у середу, 4 серпня.