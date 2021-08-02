Обвинуваченого у розстрілах на Майдані ексберкутівця поновили на службі в поліції

Маринченко - один із двох беркутівців, які після обміну з ЛНР повернулися в Україну.

Колишнього беркутівця Олександра Маринченка, обвинуваченого у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року, поновили на службі в поліції. Саме таке рішення 22 липня 2021 року ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомили в ГО "Адвокатська дорадча група".

"Суд скасував наказ ГУНП від 05 червня 2020, яким Маринченка звільнили з лав поліції за неявку на службу без поважних причин з 29.12.2019", - сказано в повідомленні.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд скасував Маринченку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і відпустив його й інших обвинувачених під особисте зобов'язання. Тоді Україна передала в самопроголошені "Л/ДНР" п'ятьох обвинувачених у справі про розстріл на Інститутській 20 лютого 2014 року, зокрема Маринченка.

На відміну від інших трьох обміняних обвинувачених, Олександр Маринченко і Сергій Тамтура повернулися на підконтрольну територію України після обміну.

До червня 2020 року Маринченко офіційно вважався правоохоронцем.

Суддя Наталя Шевченко вважає, що його звільнили за неявку на службу незаконно, оскільки не врахували, що Маринченко перебував у адміністрації "ЛНР" після обміну ув'язненими в грудні 2019 року, пишуть Ґрати.

З рішення ОАСК випливає, що до 7 листопада 2015 року Маринченко проходив службу на посаді інспектора - снайпера групи вогневої підтримки штурмового взводу №3 полку міліції громадської безпеки особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в м. Києві, спеціальне звання - молодший лейтенант.

7 листопада 2015 року наказом №66 Маринченку присвоєно спеціальне звання "молодший лейтенант поліції" та призначено на посаду інспектора полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у м. Києві.

Наказом Головного управління Національної поліції в Києві від 17 травня 2016 року його звільнено з посади та зараховано в розпорядження Головного управління.

Нагадаємо, що торік 20 жовтня Святошинський суд Києва прийняв рішення про оголошення в розшук трьох обвинувачених у розстрілах на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року ексспівробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.

Вони не з'являються до зали суду на засідання - після того як у грудні 2019 року їх включили у списки на обмін і обвинувачені виїхали на непідконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей. Адвокати ексберкутівців кажуть, що їхні підзахисні не можуть приїхати до Києва, бо не мають паспортів, щоб перетнути лінію розмежування на Донбасі, а також через карантинні обмеження з початку пандемії коронавірусу.

Згідно зі статтею 323 Кримінально-процесуального кодексу України, судове засідання не може розпочатися, якщо на нього не з’явилися обвинувачені. Оскільки на засідання у справі про розстріли 20 лютого 2014 року приходять лише двоє обвинувачених із п’яти, то справу, по суті, не заслуховують. Відповідно, за майже рік розгляд справи не просунувся вперед анітрохи.

Водночас двоє інших обвинувачених - Сергій Тамтура й Олександр Маринченко - у лютому цього року повернулися після обміну додому і відвідують судові засідання. Вони розповіли про те, як готувався обмін. Докладно - в репортажі LB.ua.