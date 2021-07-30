Під будівлю СБУ приїхали декілька авто зі спецназом НАБУ
Під будівлю СБУ приїхали декілька авто зі спецназом НАБУ
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
ГоловнаПраво

СБУ заперечує, що Чаус перебуває у них, - адвокат

"Офіційно Чауса немає в будівлі СБУ".

СБУ заперечує, що Чаус перебуває у них, - адвокат
Фото: Макс Левин

Старший партнер адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець який представляє інтереси судді Миколи Чауса, звернувся до СБУ з вимогою допустити його до свого підзахисного. У відомстві йому відповіли, що суддя Чаус офіційно не перебуває в будівлі СБУ. 

Про це Ростислав Кравець повідомив у Telegram.

"До мене вийшов представник СБУ і повідомив, що офіційно Чауса немає в будівлі СБУ і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта", - написав Кравець.

Він зазначив, що залишив свої координати правоохоронцям. 

"Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять", - додав адвокат.

Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Після втечі Чаус переховувався у Молдові. Там він попросив політичного притулку, але йому відмовили.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Тривалий час місце перебування Чауса було невідоме.

Сьогодні НАБУ оприлюднило заяву про те, що правоохоронці затримали суддю, однак не виходять на зв'язок із Бюро. У НАБУ закликали цих правоохоронців зв'язатися з ними.

НАБУ також оприлюднило кадри погоні за кортежем, в якому нібито працівники СБУ перевозили Чауса до Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також