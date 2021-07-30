СБУ заперечує, що Чаус перебуває у них, - адвокат

Старший партнер адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець який представляє інтереси судді Миколи Чауса, звернувся до СБУ з вимогою допустити його до свого підзахисного. У відомстві йому відповіли, що суддя Чаус офіційно не перебуває в будівлі СБУ.

Про це Ростислав Кравець повідомив у Telegram.

"До мене вийшов представник СБУ і повідомив, що офіційно Чауса немає в будівлі СБУ і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта", - написав Кравець.

Він зазначив, що залишив свої координати правоохоронцям.

"Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять", - додав адвокат.

Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Після втечі Чаус переховувався у Молдові. Там він попросив політичного притулку, але йому відмовили.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Тривалий час місце перебування Чауса було невідоме.

Сьогодні НАБУ оприлюднило заяву про те, що правоохоронці затримали суддю, однак не виходять на зв'язок із Бюро. У НАБУ закликали цих правоохоронців зв'язатися з ними.

НАБУ також оприлюднило кадри погоні за кортежем, в якому нібито працівники СБУ перевозили Чауса до Києва.