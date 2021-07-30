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НАБУ повідомило про виявлення екссудді Чауса (оновлено)

Бюро закликає правоохоронців вийти з ними на зв'язок. 

Національне антикорупційне бюро повідомило, що правоохоронці затримали екссуддю Миколу Чауса, який раніше був викрадений у Молдові. Водночас НАБУ стверджує, що особи, які його затримали, не виходять на зв'язок.

"Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", – йдеться у повідомленні. 

Оновлено. Адвокат родини Чауса Ростислав Кравець в ефірі "Прямого" заявив, що колишнього суддю везуть у Київ співробітники СБУ. За словами Кравця, йому вдалося зв'язатися з працівником НАБУ, який підтвердив, що Чауса везуть до Служби безпеки України, пише "Цензор.нет"

Про виявлення Чауса першими повідомили ЗМІ. Нібито місцевий мешканець села Мазурівка на Віннчині виявив, що Чаус перебуває в цьому населеному пункті.

Фото: "Цензор.Нет"

Нагадаємо, що після втечі з України Чаус опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Він вирішив оскаржити це рішення в суді.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою. 

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача. 

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали. Потім Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

Всередині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

В МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі.

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