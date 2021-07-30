Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Бійка сталася на святкуванні дня народження Данилюка, на яке завітав Милованов.

Як повідомляє видання, чоловіки відійшли у сторону, щоб поговорити. В якийсь момент розмова переросла у перепалку. Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження. Милованов відповів: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?".

Фото: Українська правда

Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".

Розбороняти їх взялися депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Фото: Українська правда

Фото: Тарас Березовець

В результаті Милованова, який у бійці отримав пошкодження брови, вивели зі свята.

Нагадаємо, раніше комісія з відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки не допустила до участі в конкурсі колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. Його диплом про профільну вищу освіту визнано таким, що не відповідає формальним вимогам для участі у конкурсі.

Сам Данилюк відреагував на рішення конкурсної комісії, назвавши його смішним.