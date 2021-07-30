Нацрада призначила перевірки телеканалам "Дом" та "Інтер" через скарги депутатів

Позапланові перевірки будуть здійснені в період з 13 по 27 серпня.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки телеканалам "ДОМ" та "Інтер".

Про це повідомляють на сайті Нацради.

"29 липня Національна рада призначила позапланові безвиїзні перевірки ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (логотип «ДОМ») і ПрАТ «Телеканал «Інтер» (логотип «ІНТЕР»). «ДОМ» показав карту Російської Федерації з тимчасово окупованою територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополем, а «Інтер» демонстрував фільми за участю акторів, яких внесено до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до Нацради надійшли відповідні звернення від Служби безпеки України, народного депутата України Ірини Геращенко і окремих народних депутатів України, переслані головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

"Під час моніторингу 5 липня в ефірі ліцензіата зафіксовано повтор передачі «Русский дневник», на початку та наприкінці якої було розміщено карту РФ із тимчасово окупованими територіями України. Цей факт є ознакою порушення вимог пунктів а) і в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до яких компанія зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, а також поширювати об’єктивну інформацію", - зазначили в Нацраді.

Перевірки телеканалу "Інтер" 12-17 та 20-24 липня зафіксували в його ефірі п’ять фільмів, які не можна показувати на території України.

"Зокрема, це такі кінострічки, як «Сімнадцять миттєвостей весни», «Гостя з майбутнього», «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів», «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається» і «Місце зустрічі змінити не можна». Їх учасниками є особи, прізвища яких внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Це є ознаками порушення абзацу десятого частини другої статті 6 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Відповідно до цих законодавчих норм, не допускається трансляція аудіовізуальних творів із участю осіб, внесених до Переліку, також телерадіокомпанія зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії", - пояснили в Нацраді.

Позапланові перевірки будуть проведені в період із 13 по 27 серпня.

Раніше, 15 липня, Нацрада призначила телеканалу "Інтер" позапланову безвиїзну перевірку через демонстрацію з 28 червня по 11 липня 11 фільмів за участю артистів, котрих внесено до Переліку.

Нагадаємо, у травні телеканал ZIK отримав від Нацради попередження і штраф за поширення закликів до розпалювання війни.