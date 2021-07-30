За кілька годин до заходу на його місце хотіли потрапити члени радикальних організацій.

Фото: Макс Требухов

У Києві під будівлею Офісу президента перед ЛГБТ-акцією "Рейвах Прайда" відбулися сутички. За кілька годин до оголошеного початку акції прийшли представники праворадикальних організацій, зокрема "Традиція і порядок" та "Братство".

Вони намагалися потрапити безпосередньо до місця заходу, однак поліція їх не пропускала, через що почалися сутички. За словами кореспондента LB.ua, правоохоронці застосовували сльозогінний газ.

Поліція запропонувала консервативним активістам відійти далі до Будинку химер від місця запланованого заходу.

Оновлено 17:36. На двох правопорушників складено адміністративні протоколи, повідомила поліція Києва.

Зазначається, що молодики агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт. У результаті хлопців було притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство.

"Сьогодні під час проведення мітингу біля Офісу президента двоє учасників вчинили словесний конфлікт та нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молодики не реагували. Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення анкетних даних доставили їх до Печерського управління поліції. Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 та 1982 років народження, на яких складено протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це їм загрожує до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту",- повідомили в НПУ.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: скріншот

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що у Грузії кілька тижнів тому сталися сутички під час акції на підтримку ЛГБТ-спільноти. Одна людина померла – це оператор, який постраждав під час нападу радикалів.