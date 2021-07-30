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У Криму заступник мера Сак загинув під колесами авто, - ЗМІ

ДТП сталася на пішохідному переході.

У Криму заступник мера Сак загинув під колесами авто, - ЗМІ
Фото: http://zabor.zp.ua/

В окупованому Криму 30 липня загинув заступник голови Сакської міської ради Михайло Каширін.

Про це повідомив глава російської адміністрації Сак Олександр Овдієнко, передає Крим.Реалії.

За інформацією ЗМІ, Каширіна на смерть збив автомобіль.

За даними поліції, ДТП сталася о 08:40 на автодорозі Сімферополь-Євпаторія в Саках.

"Водій автомобіля Audi A6, рухаючись в напрямку Сімферополя, допустив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги в зоні видимості регульованого пішохідного переходу. В результаті ДТП пішохід-чоловік смертельно травмований", - цитує поліцію "РИА Новости Крыма".

На сайті управління російського МВС Криму цієї інформації наразі нема.

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