Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував вибухи в поштоматах у Києві та в Одесі. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, раніше несудимий мешканець Чернівців.

Його затримали в Чернівцях увечері 29 липня, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM-сигналу, товарні накладні «Нової Пошти», чорнові записи тощо. Вилучені предмети та речовини направлено на експертизи.

Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

Затриманого доставлено до Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві для проведення слідчих дій.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник надіслав до Києва та Одеси відправлення з піротехнічними виробами, які в поштоматах здетонували.

Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією згідно з ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора близько шостої години ранку в приміщенні одного із ТЦ на Оболоні у скриньці поштомата «Нової пошти» стався вибух. Під час вибуху ніхто не постраждав. Згодом аналогічний інцидент стався в поштоматі в Одесі. Попередньо правоохоронці встановили, що у скриньках поштоматів у Києві та в Одесі здетонували саморобні вибухові пристрої.