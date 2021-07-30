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21-річний киянин підірвав себе на даху недобудованої психлікарні

Вибух було чути в різних районах на правому березі Києва.

Фото: Київ оперативний

Ввечері 29 квітня на даху недобудованого корпусу психіатричної лікарні в Києві стався вибух. За даними поліції, в результаті загинув 21-річний хлопець, попередня кваліфікація події - самогубство.

"Вчора близько 23-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у недобудованій будівлі на території парку «Кирилівський Гай» стався вибух. Правоохоронці  попередньо встановили, що на даху корпусу психіатричної лікарні внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий мешканець, 2000 року народження", - йдеться в повідомленні.

Вибух був дуже гучним, користувачі соцмереж писали, що його було чути в різних районах на правому березі Києва - Подільському, Шевченківському, Солом'янському.

Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція

Паблік "Київ оперативний" без посилання на джерела повідомив, що хлопець гуляв на недобудові з дівчиною. Вона вийшла на вулицю, а він себе підірвав.

Обставини події будуть з'ясовувати в рамках провадження за ст.115 (самогубство) Кримінального кодексу.

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