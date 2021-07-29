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Поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг, - Монастирський

Передбачається внести зміни у законодавство.

Поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський
Фото: mvs.gov.ua

Національна поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками вимог законодавства та норм на автотранспорті. Крім того, буде збудовано мережу низькошвидкісних високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та Національної ради реформ.

"Ми досягли домовленостей з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг. Зокрема, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Нацполіції. Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку", - цитує голову МВС пресслужба відомства.

За його словами, цей етап передбачатиме значну організаційну та практичну роботу і включає, зокрема, зміни в законодавстві про автомобільний транспорт, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Бюджетний кодекс, а також інших нормативно-правових актів. Для того, щоб здійснити цю роботу, потрібно здійснити аудит матеріально-технічної бази Укртрансбезпеки, місць проведення габаритно-вагового контролю, стан, потенційну придатність, сертифікації.

За словами міністра, буде збудовано близько ста низькошвидкісних високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм. МВС виступить з пропозицією побудови таких майданчиків місцевими громадами за власні кошти.

"Це збереже місцеві та регіональні дороги, будуть надходження до місцевих бюджетів, адже ми плануємо прийняти зміни до Бюджетного кодексу, де має відбутися справедливе розподілення оплати штрафів між держбюджетом, дорожнім фондом і фондом територіальних громад", - вважає Денис Монастирський.

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