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Бойовику, який напав з ножем на бійця ЗСУ на Донбасі, загрожує довічне, - прокуратура

Неодноразово судимий мешканець смт Святогорівка був заступником комвзводу "Слов'янської бригади".

Бойовику, який напав з ножем на бійця ЗСУ на Донбасі, загрожує довічне, - прокуратура
Фото: runews.su

Заступнику командира взводу незаконного збройного формування Російської Федерації, який з ножем напав на військовослужбовця ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення.

Обвинувальний акт направлено на розгляд до Волноваського районного суду, повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 44-річного зловмисника, який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у не передбачених законом збройних формуваннях, незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя військовослужбовця (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 263, ст. 348 КК України)", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що з вересня 2020 року по лютий 2021 року неодноразово судимий мешканець смт Святогорівка Донецької області служив у складі так званої "1-ї окремої мотострілецької Слов'янської бригади" НЗФ окупаційної адміністрації РФ. На посаді заступника командира взводу бойовик брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ вздовж лінії розмежування поблизу с. Староласпа Бойківського району та с. Набережне Новоазовського району Донецької області.

Крім того, 24 лютого 2021 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проник на одну з бойових позицій ЗСУ в районі с. Чермалик Бойківського району, де напав з багнет-ножем до автомата Калашникова на 27-річного військовослужбовця ЗСУ. Того ж дня нападника затримано на місці вчинення злочину.

Максимальне покарання за санкціями статей – довічне позбавлення волі.

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