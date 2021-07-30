«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
ГоловнаСуспільствоЖиття

Італія відкрилася для українських туристів

Охочі відвідати країну будуть змушені перебувати п’ять днів на самоізоляції.

Італія відкрилася для українських туристів
Фото: EPA/UPG

Уряд Італії з 31 липня відкриває в’їзд для туристів з України за дотримання низки обов’язкових вимог.

Про це інформує посольство України в Італії.

"Відповідно до наказу МОЗ Італії від 29 липня ц.р. щодо оновлених норм перетину кордону з Італією у зв’язку із пандемією Covid-19 Україну з 31 липня ц.р. включено до переліку країн категорії D, що передбачає надання можливості відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі - туризму", - сказано в повідомленні.

Разом із тим охочі відвідати Італію мусять врахувати такі основні обов’язкові вимоги:

  • наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду;
  • заповнена он-лайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням  https://app.euplf.eu/;
  • по прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.

Відповідно до наказу МОЗ Італії такі умови наразі діятимуть до 30 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також