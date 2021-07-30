Італія відкрилася для українських туристів

Охочі відвідати країну будуть змушені перебувати п’ять днів на самоізоляції.

Уряд Італії з 31 липня відкриває в’їзд для туристів з України за дотримання низки обов’язкових вимог.

Про це інформує посольство України в Італії.

"Відповідно до наказу МОЗ Італії від 29 липня ц.р. щодо оновлених норм перетину кордону з Італією у зв’язку із пандемією Covid-19 Україну з 31 липня ц.р. включено до переліку країн категорії D, що передбачає надання можливості відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі - туризму", - сказано в повідомленні.

Разом із тим охочі відвідати Італію мусять врахувати такі основні обов’язкові вимоги:

наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду;

заповнена он-лайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням https://app.euplf.eu/;

по прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.

Відповідно до наказу МОЗ Італії такі умови наразі діятимуть до 30 серпня.