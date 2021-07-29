Керувати президією Конгресу місцевих і регіональних влад буде Єрмак, а не Зеленський

Місяць тому сам Єрмак говорив, що очільником президії буде власне президент.

Керівника Офісу президента Андрія Єрмака обрали главою президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Раніше повідомлялося, що главою президії буде Володимир Зеленський.

Обрання Єрмака відбулося одноголосно на засіданні президії 29 липня. Трансляція заходу велась Офісом президента.

"Отже, ми реалізували право президії Конгресу обрати голову президії", – зазначив його заступник Кирило Тимошенко.

Єрмак заявив, що Конгрес при президентові відбувся і вже можна переходити до роботи в штатному режимі.

"Створення Конгресу вимагав сам час і та ситуація, в якій ми знаходимося. Саме він повинен стати координуючим органом, який збалансує потреби держави і кожної окремої громади", – сказав він.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад був створений президентом у лютому 2021 року. Конгрес є консультативно-дорадчим органом. Він зроблений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Співрозмовники LB.ua в керівництві фракції "Слуга народу" повідомили, що Конгрес має на меті об'єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування.

До президії Конгресу входять керівник Палати місцевих влад Конгресу Андрій Садовий, мера Дніпра Борис Філатов, мер Житомира Сергій Сухомлин, а також голова Асоціації міст України Олександр Слобожан.

3 червня у Хмельницькому за участю Зеленського пройшло перше засідання Палати місцевих влад Конгресу. Згодом відбулося і засідання Палати регіонів.

До складу двох палат Конгресу увійшли мери як великих, так і малих міст. А от меру Києва Віталію Кличку, який очолює схоже за принципом об'єднання місцевої влади – Асоціацію міст – місця там не знайшлося. Сам Кличко зізнавався, що його навіть не запрошували.

Докладніше про орган читайте в матеріалі LB.ua "Конгрес імені Зеленського".