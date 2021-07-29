Зеленський переніс День молоді на 12 серпня

Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді.

Про це інформує пресслужба президента.

"Глава держави підписав відповідний указ №333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів", - сказано в повідомленні.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Натомість втратив чинність Указ Президента України від 22 червня 1994 року №323 "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.