Зеленський увів нового головнокомандувача Збройних сил до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський у середу, 28 липня, змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.
В указі №325 повідомляється, що в нього увійшов новий головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Його попередник Руслан Хомчак втратив місце в РНБО, хоча є першим заступником секретаря Радбезу Олексія Данілова.
Таким чином, у РНБО зараз входять 23 особи:
- Зеленський Володимир (президент)
- Баканов Іван (СБУ)
- Венедіктова Ірина (Офіс генпрокурора)
- Галущенко Герман (Міненерго)
- Данілов Олексій (секретар РНБО)
- Єрмак Андрій (Офіс президента)
- Загородній Анатолій (НАНУ)
- Залужний Валерій (ЗСУ)
- Кулеба Дмитро (МЗС)
- Лапутіна Юлія (Мінветеранів)
- Литвиненко Олександр (СЗР)
- Любченко Олексій (Мінекономіки)
- Марченко Сергій (Мінфін)
- Монастирський Денис (МВС)
- Разумков Дмитро (Верховна Рада)
- Резніков Олексій (Мінреінтеграції)
- Стефанишина Ольга (Кабмін)
- Таран Андрій (Міноборони)
- Уруський Олег (Мінстратегпром)
- Федоров Михайло (Мінцифри)
- Черкаський Ігор (Держфінмоніторинг)
- Шевченко Кирило (НБУ)
- Шмигаль Денис (Кабмін)