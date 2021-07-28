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Зеленський увів нового головнокомандувача Збройних сил до складу РНБО

Президент оновив РНБО перед п'ятничним засіданням.

Зеленський увів нового головнокомандувача Збройних сил до складу РНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у середу, 28 липня, змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

В указі №325 повідомляється, що в нього увійшов новий головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Його попередник Руслан Хомчак втратив місце в РНБО, хоча є першим заступником секретаря Радбезу Олексія Данілова.

Таким чином, у РНБО зараз входять 23 особи:

  1. Зеленський Володимир (президент)
  2. Баканов Іван (СБУ)
  3. Венедіктова Ірина (Офіс генпрокурора)
  4. Галущенко Герман (Міненерго)
  5. Данілов Олексій (секретар РНБО)
  6. Єрмак Андрій (Офіс президента)
  7. Загородній Анатолій (НАНУ)
  8. Залужний Валерій (ЗСУ)
  9. Кулеба Дмитро (МЗС)
  10. Лапутіна Юлія (Мінветеранів)
  11. Литвиненко Олександр (СЗР)
  12. Любченко Олексій (Мінекономіки)
  13. Марченко Сергій (Мінфін)
  14. Монастирський Денис (МВС)
  15. Разумков Дмитро (Верховна Рада)
  16. Резніков Олексій (Мінреінтеграції)
  17. Стефанишина Ольга (Кабмін)
  18. Таран Андрій (Міноборони)
  19. Уруський Олег (Мінстратегпром)
  20. Федоров Михайло (Мінцифри)
  21. Черкаський Ігор (Держфінмоніторинг)
  22. Шевченко Кирило (НБУ)
  23. Шмигаль Денис (Кабмін)
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