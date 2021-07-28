Зеленський увів нового головнокомандувача Збройних сил до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський у середу, 28 липня, змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

В указі №325 повідомляється, що в нього увійшов новий головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Його попередник Руслан Хомчак втратив місце в РНБО, хоча є першим заступником секретаря Радбезу Олексія Данілова.

Таким чином, у РНБО зараз входять 23 особи: