НАБУ попросило суд арештувати Януковича і його сина у справі "Межигір'я"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові Олександру Януковичу.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Бюро з 2019 року розслідує проти них справу про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Януковичу інкримінували за ч.5 ст. 191 (привласнення майна), ч.3 ст. 209 (відмивання грошей) КК України, його сину - ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 (пособництво у привласненні майна), ч.3 ст.209 (відмивання грошей) КК України.

Нагадаємо, територія "Межигір'я" належить державі, а розташовані на ній будівлі - компанії "Танталіт" і екс-президенту Віктору Януковичу. У той самий час всі ці будівлі перебувають під арештом у рамках кримінального провадження.

У 2007 році Віктор Янукович, який очолював Кабінет Міністрів, передав "Межигір'я" до статутного фонду держкомпанії "Надра України", після чого вона уклала договір міни з фірмою "Медінвесттрейд". Обмін полягав в тому, що держава віддає приватній фірмі "Межигір'я", а натомість отримує дві нежитлові будівлі в Києві за адресою Паркова алея, 3 і Паркова алея, 5-7.

Через два місяці - в листопаді 2007 року - компанія "Медінвесттрейд" продала резиденцію "Межигір'я" фірмі "Танталіт", яка володіла комплексом до втечі Януковича з України.

У вересні 2016 року Державна аудиторська служба дійшла висновку, що обмін між "Надрами України" і "Медінвесттрейдом" був нерівноцінним. Вартість майна, яким обмінювалися компанії, в договорі була визначена на рівні 111,7 млн гривень. Але висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз показали, що "Межигір'я" коштувало тоді 540 млн гривень. Тож "Надра України" недоотримала 428,3 млн гривень.

Крім того, на момент обміну компанія не мала погодження від Фонду держмайна і Кабміну.

У 2007 році компанією "Надра України" керував Едуард Ставицький (він же Натан Розенберг), який переховується від українського правосуддя в Ізраїлі.