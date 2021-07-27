НАБУ викрило схему розкрадання зерна з Держрезерву на 12 млн грн

Національне антикорупційне бюро викрило схему розкрадання зерна з Державного резерву на 12 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У вівторок, 27 липня, трьом особам повідомили про підозру в незаконному заволодінні 1,56 тис. тон зерна.

Зокрема, підозру отримали:

в.о. генерального директора ДП "Хлібна база № 76" (перебуває в управлінні Держрезерву);

директор ТОВ, який є близьким родичем в.о. генерального директора ДП;

фізична особа - організатор схеми.

Всім задіяним особам інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Фото: nabu.gov.ua

Слідство встановило, що восени 2020 року підозрювані почали реалізацію схеми із заволодіння зерном Державного резерву, що перебувало на відповідальному зберіганні в ДП "Хлібна база №76".

Спочатку учасники схеми створили видимість передачі приватним ТОВ 1,56 тис. зерна на відповідальне зберігання до ДП. Насправді ж, як встановило слідство, ніякого збіжжя ТОВ на склади ДП не завозило.

У подальшому, на виконання відповідного договору, учасники схеми планували почати відвантажувати зерно з Держрезерву під виглядом повернення майна ТОВ. Щоб частково приховати реальну нестачу державного зерна, близько 700 тон підозрювані планували списати як відходи

Вивозити зерно почали у травні 2021 року, але правоохоронці зупинили злочинну схему.

У НАБУ зазначають, що впродовж реалізації корупційної схеми в ДП "Хлібна база №76" двічі змінювалося керівництво і обидва рази, як встановило слідство, на відповідні посади призначали людей за сприяння організатора схеми, які в подальшому забезпечували її виконання.

Нагадаємо, торік у серпні в Києві під час отримання 1 млн гривень хабаря було затримано організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву.