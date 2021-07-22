Заступника голови Харківської облради спіймали на отриманні мільйонного хабара

Кошти вимагали від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.

Правоохоронці викрили "на гарячому" заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини хабара у розмірі 1,05 млн гривень.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НАБУ.

“Кошти вимагали від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього транша у 350 тис. грн учасників корупційного злочину й викрили”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність до вчиненого злочину інших осіб.

Нагадаємо, У Чернівцях затримали помічника народного депутата України за фактом зловживання впливом. За даними слідства, він вимагав та одержав від волонтера $5700 хабара за сприяння у питанні відведення земельних ділянок для учасників ООС.