Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
ГоловнаПраво

Заступника голови Харківської облради спіймали на отриманні мільйонного хабара

Кошти вимагали від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.

Заступника голови Харківської облради спіймали на отриманні мільйонного хабара
Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці викрили "на гарячому" заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини хабара у розмірі 1,05 млн гривень.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НАБУ.

“Кошти вимагали від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього транша у 350 тис. грн учасників корупційного злочину й викрили”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність до вчиненого злочину інших осіб.

Нагадаємо, У Чернівцях затримали помічника народного депутата України за фактом зловживання впливом. За даними слідства, він вимагав та одержав від волонтера $5700 хабара за сприяння у питанні відведення земельних ділянок для учасників ООС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також