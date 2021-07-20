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СБУ затримала колишнього "депутата" сепаратистів

Зловмисника затримали на Харківщині.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині колишнього депутата так званих "парламентів" самопроголошених "республік".

Про це інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".

Під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР»" а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення. Встановлено, що він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР".

"Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України", - сказано в повідомленні.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ на Кіровоградщині затримала агента російської воєнної розвідки.

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