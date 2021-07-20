Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині колишнього депутата так званих "парламентів" самопроголошених "республік".

Про це інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".

Під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР»" а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення. Встановлено, що він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР".

"Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України", - сказано в повідомленні.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ на Кіровоградщині затримала агента російської воєнної розвідки.