Зеленський підписав закон "Про корінні народи України"

Закон, серед іншого, визначає, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон "Про корінні народи України". Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Документ спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, надання їм механізмів та інструментів роботи з Українською державою”, - йдеться у повідомленні.

Закон, серед іншого, визначає, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Документом визнаються представницькі органи корінних народів.

“Корінні народи мають право на самовизначення у складі України та політичний статус у межах Конституції та законів України. Вони мають колективне та індивідуальне право на повне володіння всіма правами людини та основоположними свободами. Законом забороняється заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України”, - наголошується у повідомленні.

Згідно з документом, корінні народи мають право на дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; визначення переліку власних місць та об'єктів релігійного та культурного значення; відновлення своєї історичної топоніміки; співпрацю із закладами освіти задля забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури корінного народу.

Також корінні народи мають право через представницькі органи створювати свої засоби масової інформації та отримувати державну підтримку.

Крім того, корінні народи можуть спрямовувати частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території АР Крим та міста Севастополя, на свої потреби; на резервування для представників корінних народів, що повертаються на територію Криму, земель сільськогосподарського та іншого призначення.

Представницькі органи корінних народів можуть брати участь у їхньому міжнародному представництві.

Закон набирає чинності з дня його опублікування (крім частини 3 ст. 7, якою визначено право корінних народів на спрямування частини доходів від користування природними ресурсами на потреби корінних народів України, яка набирає чинності після повернення тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя під загальну юрисдикцію України).

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що законопроєкт Володимира Зеленського про корінні народи змусить етнічних росіян "переписуватися", щоб не відчувати себе людьми другого сорту. Міністерство закордонних справ України раніше заявляло, що російська інтерпретація законопроєкту про корінні народи не має нічого спільного з дійсністю.