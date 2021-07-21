Обвинувачений у справі Ноздровської розповів про тиск з боку ексзаступника глави Нацполіції Аброськіна

Юрій Россошанський заявив, що взяв на себе провину за вбивство, оскільки боявся за життя свого сина.

21 липня у Шевченківському суді Києва пройшло судове засідання стосовно справи про вбивство юристки Ірини Ноздровської. На початку засідання обвинувачений Юрій Россошанський заявив, що погодився взяти провину за вбивство після розмови із колишнім заступником голови нацополіції Вячеславом Аброськіним.

У суді Россошанський зачитав свою заяву.

"11 лютого 2021 року я зробив заяву про те, що на досудовому слідстві у справі про вбивство Ірини Ноздровської я себе обмовив через шантаж збоку працівників поліції, оскільки боявся за життя свого сина. На сьогоднішній день я хочу зробити заяву, що не маю жодних претензій до Нєбитова Андрія. Проте маю претензії до інших осіб", - заявив в суді обвинувачений.

За словами чоловіка, ввечері сьомого січня 2018 року в кабінеті карного розшуку з ним спілкувався заступник помічника національної поліції України Вячеслав Аброськін.

"Під час розмови Аброськін сказав мені дослівно наступне: "Один мой звонок и переведут твоего пацана в другую камеру. Я смотрящему позвоню, а смотрящему скажут, чтобы завтра твоего пацана не было. А если этого не будет, то не будет и тебя. Смотрящий сделает так, что убьют твоего пацана, а потом и тебя". Це було сказано в грубій та жорсткій формі. Я налякався і сприйняв його слова як загрозу. А тому в подальшому погодився себе обмовити", - сказав Россошанський.

Минулого тижня, у суді мали допитати начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова. Проте, сам Нєбитов не зміг прийти до суду, посилаючись на відрядження до у зону проведення Операції об’єднаних сил і надіслав до суду декілька заяв, щоб його допитали по відеоконференції.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська розслідувала справу про ДТП, в якій загинула її сестра. 29 грудня 2017 року Ноздровська зникла. Першого січня 2018 року під Києвом знайшли тіло жінки із чисельними ножовими пораненнями. За тиждень після цього суд взяв під варту Юрія Россошанського.