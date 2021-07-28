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Зеленський призначив Залужного головнокомандувачем ЗСУ

З грудня 2019 року він був командувачем військ оперативного командування "Північ".

Зеленський призначив Залужного головнокомандувачем ЗСУ
Валерій Залужний
Фото: Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора, командувача військ оперативного командування "Північ" Валерія Залужного на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Відповідний указ №320/2021 від 27 липня оприлюднено на сайті голови держави.

Валерію Залужному 48 років, він народився в м. Новограді-Волинському Житомирської області.

З грудня 2019 року був командувачем військ оперативного командування "Північ".

До того був, зокрема, начальником штабу-першим заступником командувача військ ОК "Захід" та командиром розформованої нині 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012) і 24-ї окремої механізованої бригади (2007-2009).

На передовій з 2014 року. У 2017-му отримав звання генерала.

До призначення начальником ОК "Північ" був начальником штабу ООС. Під час його перебування на посаді ЗСУ звільнили, зокрема, селище Південне біля підконтрольної російським гібридним силам Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи.

Як повідомляли, вчора президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. Хомчака призначено першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

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