Зеленський ввів главу СЗР Литвиненка до складу РНБО, - указ

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №318/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Так, згідно з документом, президент ввів до складу РНБО нового очільника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка та вивів з її складу Валерія Кондратюка.

“Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Литвиненка Олександра Валерійовича - Голову Служби зовнішньої розвідки України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Валерія Кондратюка”, - йдеться в документі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у п'ятницю змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду зайняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.