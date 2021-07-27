Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Бекіров переніс мікроінсульт у російській колонії

Засуджений російським судом фігурант ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Інвер Бекіров, який перебуває в російській колонії №2 у Салават (Республіка Башкортостан), переніс мікроінсульт.

Про це громадському об'єднанню "Кримська солідарність" повідомив адвокат Рустем Кямілєв.

"Незважаючи на стан здоров'я ув'язненого, керівництво збирає комісію для розгляду питання про приміщення 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор", - сказано в повідомленні.

За словами самого Бекірова, за тиждень до прибуття адвоката в колонію він погано почувався після чого "буквально втратив пам'ять". Як йому пізніше повідомили фельдшери, він сам прийшов до медсанчастини з проханням про допомогу.

"Мене хитало і піднявся тиск, на час взагалі втратив координацію", - розповів Бекіров.

Коли Бекіров прийшов до тями, то почав розпитувати медиків про те, де він перебуває і що з ним сталося. У результаті у Бекірова був діагностований мікроінсульт.

Адвокат Рустем Кямілєв заявив, що медсанчастина заборонила будь-які навантаження Бекірову, однак адміністрація колонії все одно має намір найближчим часом "розглянути питання про його переведення в ШІЗО за незначні порушення порядку утримання".

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook повідомила, що дії адміністрації колонії є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.

Українська омбудсманка звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою відновити права Інвера Бекірова та надати йому належну медичну допомогу. Також Денісова зажадала від генерального прокурора Республіки Башкортостан Володимира Ведерникова дати відповідну правову оцінку діям адміністрації колонії №2.

У 2019 році рішенням Південного окружного військового суду у Ростові-на-Дону Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

Amnesty International назвала в’язнями сумління всіх фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав кримчан політичними в’язнями.

Фігуранти справи були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинуватили в причетності до забороненої в Росії та окупованому нею Криму ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».