Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака

"Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками".

Рішення президента Володимира Зеленського звільнити генерал-полковника Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначит на його місце Валерія Залужного є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони України та в секторі безпеки.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Як зазначається, Володимир Зеленський вважає безумовним пріоритетом здатність керівників усіх рівнів на сто відсотків виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії.

"Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками", – сказав Зеленський.

За його словами, слід активізувати роботу як у Міністерстві оборони, так і в Збройних Силах.

Президент також закликав не розглядати ротації чи заміну керівників як щось надзвичайне. "Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", – наголосив він.

Зеленський очікує, що на всіх рівнях у ЗСУ, Міноборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України.

"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання майже всіх завдань – від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача ЗСУ та призначив на його місце чинного командувача оперативно-тактичного угруповання "Північ" Валерія Залужного.

Нагадаємо, що Руслан Хомчак очолював Генштаб ЗСУ з травня 2019 року. В лютому 2020 з'явилася інформація про його відставку, втім її спростували.

У 2021 році ЗМІ почали поширювати інформацію, що між Хомчаком та міністром оборони Андрієм Тараном нібито є конфлікт. Сам Хомчак це заперечував.

За даними головреда "Цензор.нет" Юрія Бутусова, суперечки між ними виникали через контракти на Іл-76 і медичні питання. За словами Бутусова, командування ЗСУ нібито подало проти Тарана п'ять позовів.

У червні цього року президент в інтерв'ю повідомив, що не виключає відставки Тарана і Хомчака. Зеленський заявив, що "є помилки, і вони їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда".